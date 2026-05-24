Какой сегодня праздник: День филолога

День полотенца посвящён памяти британского писателя Дугласа Адамса (1952−2001) и его культовой книге «Автостопом по галактике». Праздник появился спонтанно: 11 мая 2001 года скончался Дуглас Адамс, а через несколько недель, на интернет‑форумах поклонников творчества писателя, родилась идея учредить День полотенца. Почему именно полотенце? В романе «Автостопом по галактике» полотенце описано как один из самых важных предметов для межзвёздного путешественника. Автор посвятил ему целый раздел, объясняя его ценность и универсальность. Полотенце — это не просто предмет гигиены, а символ готовности к приключениям, находчивости и оптимизма. День полотенца — это добрый и ироничный способ почтить память писателя, чьи книги вдохновляют миллионы людей по всему миру. Праздник напоминает: даже в самых невероятных обстоятельствах главное — не терять чувство юмора и знать, где твоё полотенце!