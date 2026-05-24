Какой сегодня праздник: День филолога

День филолога в России отмечают ежегодно 25 мая. Праздник следует сразу за Днём славянской письменности и культуры (24 мая) — это не случайно: связь подчёркивает важность филологии для сохранения и развития языковой и культурной традиции. Впервые День филолога отметили в 1989 году в Московском государственном университете — инициатива принадлежала преподавателям и студентам. Традиция быстро распространилась: праздник прижился в академической среде и вскоре стал общепризнанным. Филология зародилась в Древней Индии и Греции как искусство комментирования текстов. В XVII-XVIII веках она оформилась как наука, изучающая древнюю культуру в её целостности. В России основы учения о русском языке заложил Михаил Ломоносов в XVIII веке.
Международный день пропавших детей отмечают сегодня 25 мая. Цель праздника — привлечь внимание общества к проблеме пропажи несовершеннолетних, их защищённости от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации. История даты связана с трагическим событием в США: 25 мая 1979 года пропал шестилетний американский мальчик Эвиан Пейтс — он исчез по дороге из школы. Ребенка так и не нашли. В 1983 году, через четыре года после происшествия, президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днём пропавших детей. В 2012 году к традиции празднования официально присоединилась Россия. Символ Международного дня пропавших детей — синяя незабудка. Международный день пропавших детей — это день памяти о тех, кого не удалось найти, и день надежды: благодаря объединённым усилиям людей, организаций и технологий шансы на спасение детей растут.
День полотенца посвящён памяти британского писателя Дугласа Адамса (1952−2001) и его культовой книге «Автостопом по галактике». Праздник появился спонтанно: 11 мая 2001 года скончался Дуглас Адамс, а через несколько недель, на интернет‑форумах поклонников творчества писателя, родилась идея учредить День полотенца. Почему именно полотенце? В романе «Автостопом по галактике» полотенце описано как один из самых важных предметов для межзвёздного путешественника. Автор посвятил ему целый раздел, объясняя его ценность и универсальность. Полотенце — это не просто предмет гигиены, а символ готовности к приключениям, находчивости и оптимизма. День полотенца — это добрый и ироничный способ почтить память писателя, чьи книги вдохновляют миллионы людей по всему миру. Праздник напоминает: даже в самых невероятных обстоятельствах главное — не терять чувство юмора и знать, где твоё полотенце!