Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть жителей Ростова из-за планового ремонта останется без воды на сутки

Ограничения будут действовать с 09.00 27 мая до 09.00 28 мая 2026 года.

Как сообщила в МАХе министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная, часть Ворошиловского района Ростова временно останется без воды. Ограничения будут действовать с 09.00 27 мая до 09.00 28 мая 2026 года.

Региональный министр уточнила, что временные неудобства с отключением воды связаны с выполнением плановых работ.

В частности, без воды останутся дома в границах: Комарова верхняя, Стартовая, Планетная, Темерницкая, Космонавтов, Орбитальная, 1-я, Благотворная, балка Большая Камышеваха, 1-й, Индивидуальный, Комарова нижняя, Добровольского, 4−11 мкр СЖМ, ТРК «Парк», Северный бульвар, администрация Ворошиловского района, ТЦ «Окей», поселок Темерницкий, стадион «Звездный», ДНТ «Импульс», посёлок Верхнетемерницкий, Орбитальная, Солнечная, Обсерваторная, 2-й, Поклонный, Вселенная, Космическая, ТЦ «Ашан», ТЦ «Леруа Мерлен», СТ «Победа», СТ «Югтехмонтаж», СНТ «Орбита», СНТ «Огородник», СНТ «Гамма-труд», СНТ «Утро», СНТ «Зодчий», СНТ «Агат», СНТ «Аэро», СНТ «Союз».

Глава донского минЖКХ рекомендует жителям подготовить необходимый запас воды.