Дятлова: Сквер на улице Краснооктябрьской в Калининграде не успеют сделать к юбилею региона

Подрядчик не успеет закончить благоустройство сквера на улице Краснооктябрьской в Калининграде к 80-летию региона. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.
«Там работу ведутся. Ориентировочно к концу года их планируют завершить. Их проводит частный инвестор. У нас же жизнь не заканчивается с Днём города. До конца года планируют закончить», — отметила Дятлова.
К благоустройству сквера на улице Краснооктябрьской в Калининграде приступили в конце августа 2025 года. Работы выполняет группа компаний «Эталон».
На территории хотят создать универсальную событийную площадку. В центре сквера планируют сделать лужайку для отдыха, а в левой и правой частях — пространства с возможностью установки нестационарных объектов. При этом администрация Калининграда намерена убрать проезд между Краснооктябрьской улицей и Мореходным переулком, который разделяет сквер.
Кроме ярмарок в сквере также можно будет проводить занятия по йоге, фитнесу или танцам. Во время работ сохранят существующие зелёные насаждения и деревья, а также высадят новые. Благоустройство планировали завершить к 80-летию Калининградской области.
Территорию на пересечении Ленинского проспекта и улицы Краснооктябрьской несколько раз выставляли на голосование в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды». Однако сквер не смог набрать нужное количество голосов.