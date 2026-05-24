Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дятлова: Сквер на улице Краснооктябрьской в Калининграде не успеют сделать к юбилею региона

Ранее работы планировали завершить в июле.

Подрядчик не успеет закончить благоустройство сквера на улице Краснооктябрьской в Калининграде к 80-летию региона. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.

«Там работу ведутся. Ориентировочно к концу года их планируют завершить. Их проводит частный инвестор. У нас же жизнь не заканчивается с Днём города. До конца года планируют закончить», — отметила Дятлова.

К благоустройству сквера на улице Краснооктябрьской в Калининграде приступили в конце августа 2025 года. Работы выполняет группа компаний «Эталон».

На территории хотят создать универсальную событийную площадку. В центре сквера планируют сделать лужайку для отдыха, а в левой и правой частях — пространства с возможностью установки нестационарных объектов. При этом администрация Калининграда намерена убрать проезд между Краснооктябрьской улицей и Мореходным переулком, который разделяет сквер.

Кроме ярмарок в сквере также можно будет проводить занятия по йоге, фитнесу или танцам. Во время работ сохранят существующие зелёные насаждения и деревья, а также высадят новые. Благоустройство планировали завершить к 80-летию Калининградской области.

Территорию на пересечении Ленинского проспекта и улицы Краснооктябрьской несколько раз выставляли на голосование в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды». Однако сквер не смог набрать нужное количество голосов.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше