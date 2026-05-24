Роскачество развеяло популярные мифы о газировке

Специалисты Роскачества заявили, что газированная вода действительно может негативно влиять на зубную эмаль, однако многие распространенные утверждения о ее вреде не имеют научного подтверждения. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня со ссылкой на РИА Новости, которое приводит мнения экспертов организации.
По их словам, обычная питьевая газированная вода повышает кислотность в полости рта из-за образования угольной кислоты, из-за чего уровень pH снижается примерно до 3,5, что делает эмаль более уязвимой и повышает риск развития кариеса, а дополнительное воздействие оказывают лимон и другие цитрусовые добавки.
В Роскачестве посоветовали после употребления газировки полоскать рот обычной водой, а также пить такие напитки небольшими глотками. Эксперты пояснили, что это поможет уменьшить негативное воздействие на зубы и снизить вероятность появления отрыжки, связанной со скоплением углекислого газа в желудке. При этом специалисты подчеркнули, что связь между газированной водой и гастритом научно не подтверждена.
По данным организации, основными причинами заболевания считаются бактерии Helicobacter pylori, воздействие алкоголя, некоторых лекарств и других факторов. Также эксперты опровергли популярное мнение о том, что газировка ослабляет кости или провоцирует развитие онкологических заболеваний. В Роскачестве уточнили, что подобные выводы в исследованиях касались исключительно сладких газированных напитков с добавками, а не обычной питьевой воды без сахара и красителей.