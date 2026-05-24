Итальянские болельщики футбольного клуба «Луккезе» в воскресенье, 24 мая, почтили минутой молчания память студентов, которые погибли при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие колледжа в Старобельске, и обвинили европейских политиков в причастности к произошедшему.
— К сожалению, Италия отправила Украине кучу денег, финансирования, дронов на такие вот действия. И в итоге жертвы касаются и нас, пусть и косвенно, но они нам не чужие, — подчеркнул один из болельщиков, его цитирует телеканал РЕН ТВ.
ВСУ нанесли удары по территории общежития в Старобельске в ночь с 21 на 22 мая. В тот момент в здании присутствовали 86 учащихся и один работник учреждения. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
По словам губернатора Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника, в результате удара по колледжу пострадали 65 человек. Кроме того, при атаке погиб 21 человек. Позднее правительство региона обнародовало список всех жертв удара ВСУ.
23 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила равнодушие к детским страданиям представителя Латвии в ООН Саниты Павлюты-Десландес, которая заявила, что удар по общежитию якобы является «фейком Кремля и провокацией».