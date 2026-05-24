В Октябрьском округе Пермского края открыли семейный центр

Семейный центр открыли 15 мая в Октябрьском округе Пермского края. Торжественная церемония состоялась при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.
В новом центре родители с детьми смогут собираться вместе, чтобы обмениваться опытом и консультироваться со специалистами. Для семей там будут проводить образовательные и развлекательные мероприятия. Еще посетители центра смогут получать юридическую и психологическую поддержку. В день открытия учреждения для участников церемонии провели творческий мастер-класс «Ромашка».
Уточним, что подобные площадки для семей постепенно открывают по всему региону. Всего в Пермском крае планируют создать 42 таких муниципальных центра.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.