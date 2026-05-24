На острове Пханган в Таиланде арестовали троих россиян, которых подозревают в организации незаконного бизнеса. Об этом пишет Daily News.
Стало известно, что суд острова Самуи выдал ордера на арест 21 иностранного гражданина. Правоохранительные органы Таиланда полагают, что все они могли быть причастны к незаконной деятельности, действуя через подставных лиц. Среди задержанных были и граждане Франции, Филиппин, Украины, Турции, Словакии, Нидерландов, Израиля, Германии и Австралии.
Были изъяты документы, подтверждающие право собственности на земельные участки. Общая оценочная стоимость данной недвижимости составляет 200 миллионов батов, что эквивалентно 6 миллионам долларов США.
В Таиланде действуют строгие правила, ограничивающие участие иностранцев в управлении местным бизнесом. Попытки обойти эти ограничения путем привлечения граждан страны в качестве подставных лиц являются уголовно наказуемым деянием.
До этого стало известно, что власти Таиланда и индонезийского острова Бали вводят более строгие ограничения для иностранных граждан, в том числе россиян, которые длительное время пребывают на территории этих стран по туристическим визам.
