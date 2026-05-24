Альпинист рассказал, что будет с телом погибшей на Пике Победы Наговициной

Обсуждение эвакуации тела альпинистки Натальи Наговициной, которая погибла на Пике Победы, начнется не раньше июля — августа, когда начнется сезон восхождений. Об этом в воскресенье, 24 мая, заявил альпинист Александр Яковенко.

Он отметил, что на той высоте находятся тела и других погибших альпинистов, но государственные спасательные группы не могут эвакуировать их из-за запредельной опасности работ.

— Даже частные экспедиции, которые пытались добраться до этого участка горы, не смогли выполнить задачу. Причиной остаются технические трудности и крайне высокий уровень опасности, — пояснил эксперт.

Родственники Наговициной отказались комментировать эту информацию, передает «КП-Пермь».

Ранее в МЧС Киргизии заявили, что эвакуация тела Натальи Наговициной несет в себе высокие риски для жизни спасателей. В ведомстве подчеркнули, что проведение высотных поисково-эвакуационных работ в этом районе зависит от погодных условий, уровня лавинной опасности, состояния маршрутов и наличия подготовленной команды альпинистов.

Наталья Наговицина получила травму ноги на Пике Победы 2 августа 2025 года. Она не смогла спуститься самостоятельно и несколько десятков дней ожидала помощи. Спасатели пытались добраться до раненой альпинистки, но все попытки оказались неудачными. 2 сентября на кадрах, снятых с помощью дрона, можно было увидеть только пустую палатку туристки. Наговицину признали умершей.

Пик Победы: гора, которая не устает уносить жизни
Вершина Пик Победы, находящаяся на границе Кыргызстана и Китая — одна из наиболее опасных для восхождений гора. Ее высота превышает 7000 метров, а северное расположение на стыке двух климатических поясов делает пик абсолютно непредсказуемым в плане погоды. Вот почему название этой горы так часто связано трагическими событиями.
