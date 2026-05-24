Самарские ученые снизили уровень шума от дронов за счет оптимизации винта

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева спроектировали и испытали малошумный винт для дронов, производящий в полете в два раза меньше шума, чем аналогичные детали серийного производства. Необходимые работы провели при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в вузе.
В процессе исследования ученым удалось оптимизировать конструкцию винта и не только снизить шум на 6 децибел, но и увеличить тягу на 15,9%. Спроектировать инновационную разработку помог искусственный интеллект в виде специально обученной нейронной сети.
«Наша научная группа разработала инновационный двухлопастной воздушный винт для малых беспилотных летательных аппаратов, оптимально смоделированный по энергоэффективности и шумовым характеристикам», — рассказал доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов вуза Евгений Куркин.
По мнению ученого, уже в скором будущем вопрос снижения уровня шума станет актуальным для дронов, когда в воздушном пространстве крупных городов будут летать сотни подобных устройств, например, доставляющих различные грузы. Однако те стратегии, которые сегодня используют при проектировании дронов для снижения шума, не отличаются особой эффективностью и сильно увеличивают стоимость производства. Самарские ученые взялись решить эту задачу и разработали универсальную методологию проектирования геометрии воздушных винтов с использованием нейронной сети. Для определения формы лопасти использовали 28 переменных, а чтобы минимизировать потребляемую мощность, оптимизировали геометрические параметры.
Спроектированный самарскими учеными образец винта прошел испытания на экспериментальной установке в лаборатории университета. Он показал значительное превосходство над стандартным винтом, серийно выпускаемым для небольших дронов.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.