Трамп показал ИИ-фотографию с Обамой и экс-чиновниками США в тюремных робах

Американский лидер назвал Барака Обаму и еще семерых политиков «плохой группой людей», разрушительной для страны.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social ИИ-сгенерированное изображение, на котором восемь бывших американских чиновников изображены в тюремных робах с табличками, содержащими их имена.

В комментарии к публикации политик назвал эту группу «плохой (больной!)» и подчеркнул, что она крайне разрушительна для Штатов. По словам Трампа, эти люди нанесли огромный ущерб стране, «превратив все в инструмент политического давления».

На изображении представлены: американский экс-президент Барак Обама, его бывший советник по национальной безопасности Бен Родс, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, директор национальной разведки Джеймс Клаппер, экс-руководитель ФБР Джеймс Коми, советник Обамы Валери Джарретт, бывшие представители Соединенных Штатов в ООН Сьюзан Райс и Саманта Пауэр.

ИИ-картинка, которую опубликовал Трамп в соцсетях. Фото: соцсети Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал арестовать экс-президента Барака Обаму, обвинив его и бывшего главу ФБР в фабрикации информации о вмешательстве России в выборы 2016 года. По мнению Трампа, эта «фальшивка» была использована для дискредитации его президентской кампании.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше