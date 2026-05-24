РКН опроверг блокировки DeepSeek в России после жалоб о сбоях

Пользователи жалуются на сбой в работе китайской нейросети DeepSeek — сервис не работает без VPN. Согласно данным detector404.ru и Сбой.рф, за сутки о сбое в работе нейросети сообщили более 3 тыс. человек. В Роскомнадзоре сообщили «Ъ», что ведомство не блокирует DeepSeek в России.

«Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении DeepSeek», — отметили в ведомстве.

По данным на detector404.ru и Сбой.рф, больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Первые сообщения о сбое зафиксировали на detector404.ru в ночь на 24 мая. Их пик пришелся на 10:25 мск. Больше всего жалоб на сервис на Сбой.рф зафиксировали около 16:30 мск.