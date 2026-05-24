Пермский производитель удобрений поучаствовал в озеленении леса

Сотрудники и ветераны филиала компании «Уралхим» в Перми — одного из крупнейших производителей азотных удобрений Урала и Западной Сибири — приняли участие в озеленении Черняевского леса и внесли свой вклад в работу по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Кроме работников филиала, в благотворительной программе «Уралхим — регионам» приняли участие студенты Краевого индустриального техникума имени В. П. Сухарева. Вместе они высадили в Черняевском лесу 100 саженцев-крупномеров цветущих деревьев.
«Цель акций по озеленению — внести вклад в сохранение биоразнообразия в регионе. Высаживаем деревья вместе со студентами, чтобы приобщить молодежь к активной заботе о природе», — отметила ведущий инженер-эколог филиала Елена Шамиева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.