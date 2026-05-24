Калининградцы пожаловались на отсутствие бензина на АЗС, власти объяснили причину

Проблему связывают со сбоями в поставках у отдельных компаний.

Источник: Клопс.ru

На отдельных АЗС в Калининградской области возникли проблемы с бензином. Представители регионального министерства инфраструктуры объяснили ситуацию в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».

«Топливо продолжает поступать в область. Однако из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают дефицит бензина. Как только топливо доставят, его будут снова продавать. Проблемы возникли у конкретной компании», — ответили власти на вопрос пользователей об отсутствии топлива на заправках.

По данным исследования, продажа бензина АИ-92 стала убыточной для российских АЗС: с каждого литра сети в среднем теряют 84 копейки.