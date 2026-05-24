Tasnim: Иран допускает выход из ДНЯО в случае вторжения США в Персидский залив

Власти Ирана допускают выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае вторжения США в Персидский залив или агрессии в акватории Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление военного советника верховного лидера Ирана Мохсена Резаи.
«Одним из стратегических альтернатив для Ирана является возможность выхода из ДНЯО», — говорится в материале.
Резаи подчеркнул, что Тегеран готов дать жесткий и беспрецедентный ответ на любую агрессию со стороны США в отношении Ормузского пролива. В этом случае Иран может предпринять серьезные ответные меры, включая прорыв морской блокады.
Ранее KP.RU сообщал, что в США назвали условие для отвода войск от Ирана. Как заявляет издание Axios, американская армия останется на своих позициях, пока Вашингтон и Тегеран не заключат полноценную сделку между государствами.