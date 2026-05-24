В СК отреагировали на возбуждение дела против бьюти-мастера из-за 168 рублей

История самозанятой Елизаветы Пигуль из Воронежа, которая оформила социальный контракт на открытие бьюти-кабинета, отчиталась о его выполнении, а затем стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, прогремела на всю страну. По версии, изложенной корреспонденту «РГ» самой предпринимательницей, спор возник из-за превышения допустимого дохода всего лишь на 56 рублей в месяц, то есть на 168 рублей за расчетный трехмесячный период.
Елизавета Пигуль работает мастером по наращиванию ресниц и имеет статус самозанятой. В июне 2024 года, как она рассказала «РГ», воронежские органы соцзащиты одобрили ей социальный контракт на 350 тысяч рублей. Деньги предназначались для развития малого дела — открытия бьюти-кабинета.
При оформлении, по словам Пигуль, ей даже сказали не приходить на финальную комиссию по согласованию в выдаче субсидии: мол, все документы в порядке.
Для получения контракта доход заявителя за три месяца не должен был превышать 40 332 рубля, то есть 13 444 рубля в месяц — уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления документов. Сама Елизавета утверждает, что условиям соответствовала, и именно так ей объяснили ситуацию в соцзащите.
Причем, по словам предпринимательницы, она изначально не скрывала, что уже работает мастером по наращиванию ресниц. На консультации в соцзащите она, как утверждает девушка, спрашивала, нужно ли предоставлять выписки с банковских карт. Ей, по ее словам, ответили, что это личные данные, а для оформления требуются только документы из установленного списка.
После получения поддержки предпринимательница открыла кабинет и отчитывалась о выполнении условий контракта. По ее словам, претензий к отчетам не возникало, а сам контракт был признан выполненным полностью. Завершился он летом прошлого года. «Меня даже похвалили в соцзащите за предпринимательскую активность», — говорит Пигуль.
Однако спустя несколько месяцев ситуация изменилась. В декабре Елизавету вызвали на допрос. До этого, как она утверждает, по телефону начали опрашивать ее клиентов. Еще через месяц к ней в кабинет пришли двое сотрудников полиции и предложили проехать в отдел.
Там ей сообщили, что у правоохранителей есть основания считать, что она не имела права на получение социального контракта. Суть претензий, как она пересказывает позицию следствия, заключалась в том, что ее доход был выше допустимого — на 56 рублей в месяц. То есть за три месяца превышение составило 168 рублей.
Сама предпринимательница настаивает: умысла вводить соцзащиту в заблуждение у нее не было. Она говорит, что не скрывала факта работы, уточняла порядок подачи документов и действовала по тем разъяснениям, которые получила при оформлении поддержки.
По словам Елизаветы, после визита сотрудников полиции ее доставили в отдел, где она находилась до позднего вечера. У нее изъяли телефон. Отдельным эпизодом стала мера пресечения. Как рассказала Пигуль, она успела провести около 30 часов в изоляторе временного содержания по решению следователя. Затем адвокату удалось добиться ее освобождения из ИВС, хотя правоохранительные органы настаивали на дальнейшем заключении в СИЗО.
Уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев в беседе с «РГ» отметил, что с юридической точки зрения размер суммы принципиального значения не имеет: речь может идти и о 200 рублях, и о 200 тысячах. Однако, по его словам, при расследовании необходимо учитывать обстоятельства дела, личность потерпевшей и главное — был ли в ее действиях умысел.
«Было бы неправильно, если из-за такой суммы человека привлекут к уголовной ответственности, даже условно, и тем более — отправят в места лишения свободы. Это не по-человечески. Мы уже направили обращение в прокуратуру с просьбой обратить внимание на этот инцидент. Следим за ситуацией и очень надеемся, что она разрешится еще на стадии следственного разбирательства», — сказал Канищев.
Компетентно.
В Следственном комитете РФ оперативно отреагировали на возбуждение уголовного дела и на общественную реакцию на него. Напомним, что в ведомстве Александра Бастрыкина отлажена и давно действует система отслеживания и проверки подобных случаев, которые становятся предметом реагирования общественности. И такие ситуации никогда не остаются без должной реакции следственного ведомства.
В официальном заявлении СКР говорится следующее:
"В средствах массовой информации получила распространение информация о привлечении к уголовной ответственности жительницы Воронежа, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат. Из публикации следует, что женщина заключила социальный контракт на открытие профильного кабинета по предоставлению косметических услуг, однако в нарушение его условий превысила уровень дохода и намеренно скрыла это при подаче отчетных документов.
Сообщается, что фигурантка не согласна с предъявленным обвинением. Следственными органами СК России по Воронежской области по данному факту расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.2 Уголовного кодекса РФ — «мошенничество при получении выплат».
Председатель Следственного комитета РФ России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам публикации". В СКР указания руководства не обсуждаются и не комментируются. Они только исполняются. Подобное поручение Александра Бастрыкина означает, что в самые сжатые сроки это уголовное дело поступит в центральный аппарат ведомства, где его изучат специалисты и их оценки в письменном виде будут представлены руководителю СКР, а он примет решение.
Подготовила Наталья Козлова.