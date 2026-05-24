Жителям Бабаюртовского района Дагестана помогли пройти медобследование

С поддержкой соцработников свое здоровье проверили с начала года 87 пожилых сельчан.

Пожилые сельчане из Бабаюртовского района Дагестана — всего 87 человек — прошли медицинское обследование с начала 2026 года благодаря помощи работников местного комплексного центра социального обслуживания населения, сообщили в администрации главы республики. Забота о старшем поколении остается одной из главных задач нацпроекта «Семья».

Регулярные медицинские осмотры, которые проводят для пожилых жителей района, помогают врачам выявить заболевания на ранних стадиях, вовремя назначить или скорректировать лечение. В комплексе это позволяет улучшать качество и продолжительность жизни.

При поддержке специалистов комплексного центра соцобслуживания населения охват медицинскими осмотрами постепенно увеличивается. В частности, в мае один из выездов провели в селе Хамаматюрт. Всего за день диспансеризацию там прошли семь человек. Организацию помощи, сопровождение и логистику обеспечили сотрудники соццентра.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
