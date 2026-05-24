Полицейские, спасшие людей из пожара в ХМАО, получили премию имени Кеосаяна

Полицейским, спасшим людей из пожара в ХМАО, вручили премию имени Кеосаяна.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске, получили премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Двое инспекторов ДПС, не дожидаясь спасателей, вытащили четверых людей, включая ребенка, из горящего дома в Ханты-Мансийске.

«Лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли людей из горящего дома в Ханты-Мансийске, получили одиннадцатую премию имени Тиграна. Спасибо вам, парни», — написала главный редактор на платформе «Макс».

Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.

Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.

Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, 21-летний Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения, а также жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения.

