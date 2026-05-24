В Воронежской области установят больше камер на площадках для ТКО

Количество камер видеонаблюдения увеличат в Воронежской области на площадках, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона. Это позволит усилить контроль за соблюдением правил обращения с отходами, сделать улицы городов и сел комфортнее в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Как отметили в министерстве, камеры видеонаблюдения — один из самых эффективных инструментов, которые помогают коммунальщикам фиксировать нарушения при складировании мусора. Таким образом удается выявлять случаи незаконной разгрузки отходов с автотранспорта. Полученные с камер фотографии и видеозаписи передают в административные органы, которые в свою очередь привлекают нарушителей к ответственности.
Например, в Воронеже на площадке по улице Чапаева, 125 только с начала 2026 года за несоблюдение правил благоустройства вынесли 77 постановлений по статье 33.1 Закона Воронежской области «Об административных правонарушениях».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.