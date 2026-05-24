Дочь Марии Шукшиной Анна рассказала о пластических операциях

Дочь российской актрисы Марии Шукшиной Анна в воскресенье, 24 мая, рассказала, что прибегала к пластическим операциям и коррекции контуров лица и тела посредством пересадки жировой ткани, но после этого начала заниматься в спортзале.
— Лучший скульптор вашего тела — это вы сами. Нет никаких волшебных таблеток и супердиет. Даже самые именитые руки самого классного пластического хирурга не сделают с вами то, что сделает спорт и контроль питания, — рассказала девушка в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия».
Она подчеркнула, что наблюдает у многих людей нежелание работать над собой и своим телом. При этом Анна Шукшина отметила, что является матерью-одиночкой.
23 апреля солистка группы «Тату» Лена Катина выступила против пластических операций. Она объяснила свою позицию тем, что ее пугают хирургические вмешательства, включая наркоз и процесс восстановления. По словам исполнительницы, этот страх связан с операцией на желчном пузыре, перенесенной в 20 лет, после которой остались неприятные воспоминания.