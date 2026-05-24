Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу 23» с тремя космонавтами на орбиту

Китай успешно осуществил запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу 23» к национальной орбитальной станции «Тяньгун». Пуск состоялся 24 мая, в воскресенье, в 23:08 по пекинскому времени (18:08 МСК) с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. Трансляцию запуска вело Центральное телевидение Китая.
Командиром экипажа является 39-летний Чжу Янчжу. Для него это вторая миссия на «Тяньгун». В 2023 году в составе экипажа «Шэньчжоу 16» он провел на станции пять месяцев. Чжу Янчжу стал первым бортинженером в КНР, получившим пост командира космического корабля.
Вместе с ним на орбиту отправились пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин.
Особенность текущей миссии — один из членов экипажа проведет на станции целый год. Отмечается, что обычно продолжительность пребывания экипажей на «Тяньгуне» составляет около полугода.
После выхода на орбиту космический корабль в автоматическом режиме оперативно состыкуется с передним узлом основного модуля «Тяньхэ» орбитальной станции «Тяньгун». Экспедиция «Шэньчжоу 23» станет 11-й по счету миссией экипажа на станцию.