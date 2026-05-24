На рынке «Тополек» в Новой Москве ликвидировали открытое горение

Открытое горение на рынке «Тополек» в Новой Москве ликвидировано, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.
Ранее ведомство информировало, что в Новомосковском административном округе по адресу Проектируемый пр. № 134 загорелся торговый павильон. Информации о пострадавших не поступало. К 18:53 мск пожар был локализован на площади 1,5 тыс. кв. м.
Тушение пожара на рынке в Новой Москве.
К тушению привлекались два вертолета Московского авиационного центра, 80 пожарных и 28 единиц техники. ТАСС сообщал, что пожару был присвоен второй ранг сложности, с вертолета было совершено восемь сбросов воды.
Столичная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара, причину установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
