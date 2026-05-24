Футбольные фанаты из Италии почтили память жертв атаки ВСУ по Старобельску

Фанаты футбольного клуба «Луккезе» из Италии почтили память жертв террористической атаки ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске ЛНР. Болельщики приняли участие в традиционном фестивале фанатов, выйдя на него с баннером, призывающим остановить убийства мирных граждан.