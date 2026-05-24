Фанаты футбольного клуба «Луккезе» из Италии почтили память жертв террористической атаки ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске ЛНР. Болельщики приняли участие в традиционном фестивале фанатов, выйдя на него с баннером, призывающим остановить убийства мирных граждан.
Во время мероприятия болельщики развернули плакат с надписью «Старобельск: нет массовым убийствам, совершаемым Евросоюзом» на итальянском языке. Фанаты объявили минуту молчания по погибшим студентам. Также итальянцы раскритиковали руководство ЕС за финансирование терроризма, осуществляемого руками киевского режима.
ВСУ атаковали учебный корпус и здание общежития Старобельского профессионального колледжа в ЛНР в ночь на 22 мая. В результате ударов погиб 21 ребенок, еще 65 человек получили ранения.