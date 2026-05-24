Центр соцобслуживания населения в Красноярске внедрит бережливые технологии

Комплексный центр социального обслуживания населения «Советский» в Красноярске стал участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В качестве потока, где внедрят первые улучшения, выбрали отделение для пожилых и людей с инвалидностью, сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
«Эксперты проведут для рабочей группы серию тренингов по бережливому производству, ознакомят с ключевыми принципами и инструментами. Реализация проекта позволит центру улучшить качество, объем и скорость предоставления услуг», — рассказал руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства региона Роман Мартынов.
Еще одним участником проекта по повышению производительности труда стало структурное подразделение регионального центра спортивных сооружений — ледовый дворец «Кристалл Арена». Бережливые технологии организациям спорта и социальной сферы помогут освоить специалисты регионального центра компетенций.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.