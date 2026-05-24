Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московский «Спартак» выиграл Кубок России

Московский «Спартак» в напряженнейшей серии послематчевых пенальти обыграл «Краснодар» в Суперфинале Фонбет Кубка России и завоевал престижный трофей.

Московский «Спартак» в напряженнейшей серии послематчевых пенальти обыграл «Краснодар» в Суперфинале Фонбет Кубка России и завоевал престижный трофей. Матч, прошедший в воскресенье, 24 мая, на столичном стадионе «Лужники», держал в напряжении переполненные трибуны до последнего удара.

Основное время финальной встречи завершилось со счетом 1:1. Счет на 36-й минуте открыл вингер красно-белых Пабло Солари, однако на 57-й минуте полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто восстановил равновесие.

«В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты красно-белых — 4:3», — зафиксировано в итоговом протоколе встречи, обслуженной судейской бригадой во главе с Иналом Танашевым из Нальчика.

Эта победа позволила спартаковцам подтвердить свой кубковый статус, вернув трофей в клубный музей после нескольких лет перерыва.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022 после победы над столичным «Динамо» со счетом 2:1.

Путь обоих финалистов к решающему матчу выдался тернистым. На стадии финала Пути регионов «Спартак» в принципиальном дерби минимально одолел ЦСКА со счетом 1:0. В свою очередь «Краснодар» пробился в Суперфинал через Путь РПЛ, где по сумме двух встреч в драматичной лотерее пенальти сломил сопротивление московского «Динамо» после нулевой ничьей в основное время.