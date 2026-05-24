В Китае запустили космический корабль с тремя космонавтами

Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-23» с тремя космонавтами.
Китайский космический корабль «Шэньчжоу-23» с тремя космонавтами на борту стартовал к орбитальной станции «Тяньгун». Трансляцию запуска вел телеканал CCTV.
Ракету-носитель Long March-2F Y23 с пилотируемым космическим кораблем «Шэньчжоу-23» запустили с космодрома Цзюцюань в 23:08 по пекинскому времени (18:08 мск). Примерно через 10 минут аппарат успешно отделился от ракеты. Запуск прошел успешно, космонавты чувствуют себя хорошо.
Экипаж состоит из командира Чжу Янчжу, космонавта Чжана Чжиюаня и женщины-космонавта Ли Цзяин.
После выхода на орбиту «Шэньчжоу-23» состыкуется со станцией «Тяньгун». За время своего пребывания там они проведут различные эксперименты и исследования в сфере космической жизни, физики микрогравитации и новых космических технологий.
