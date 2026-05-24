В Петербурге задержали мужчину после нападения на девушку с кислотой

В Петербурге задержали мужчину, который облил кислотой свою девушку, а затем выстрелил в нее из сигнального пистолета, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

В Петербурге задержали мужчину, который облил кислотой свою девушку, а затем выстрелил в нее из сигнального пистолета, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Петербуржец также нанес своей оппонентке ножевые ранения, уточняет Волк. По данным МВД, преступление произошло вечером 23 мая в квартире одного из домов на Железноводской улице в Василеостровском районе. После нападения 27-летний мужчина скрылся, однако полицейские оперативно установили его местонахождение.

Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции, а пострадавшая — в тяжелом состоянии в больнице.

В пресс-службе управления СК по Петербургу сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Накануне в Петербурге другой мужчина выстрелил из пневматического оружия в 11-летнего мальчика, игравшего на саксофоне у Мариинского театра. По информации полиции, местному жителю не понравилась игра ребенка на улице, после чего тот начал стрелять по мальчику из окна своей квартиры.

