Алёна Яковлева рассказала о скандальной ситуации в своем театре

Актриса Алёна Яковлева предала огласке ситуацию в Театре сатиры, с которой столкнулась незадолго до своего юбилея. Артистка рассказала, что ей обещали выпустить спектакль, приуроченный к юбилею, но в какой-то момент выяснилось, что постановки не будет. Как это произошло, Яковлева рассказала журналистам.