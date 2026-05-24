В Зеленоградске на всё ещё закрытом пирсе появилось «Окно в Балтику»

«Окно в Балтику» сделали сделали по проекту «Янтарный талисман». Местные власти утверждают, что в Калининградской области аналогов такому объекту нет: стеклянный проём встроили так, чтобы на снимках море попадало внутрь рамки, а граница между человеком и водой визуально исчезала. Посетителей к новой арт-локации пустят после завершения ремонта пирса.