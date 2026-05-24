В Зеленоградске на всё ещё закрытом пирсе появилось «Окно в Балтику»

В Зеленоградске в настил пирса встроили стеклянный архитектурный элемент, который должен стать новой фотозоной для жителей области и туристов. Об этом пишут в группе администрации курорта во «ВКонтакте».
«Окно в Балтику» сделали сделали по проекту «Янтарный талисман». Местные власти утверждают, что в Калининградской области аналогов такому объекту нет: стеклянный проём встроили так, чтобы на снимках море попадало внутрь рамки, а граница между человеком и водой визуально исчезала. Посетителей к новой арт-локации пустят после завершения ремонта пирса.
В ноябре прошлого года в Зеленоградске объявляли о завершении ремонта пирса, однако для прогулок он так и не открылся.