Дагестан экспортировал в первом квартале 11 тысяч голов скота

Продукция животноводства остается ключевой для региона.

Источник: Национальные проекты России

Сельскохозяйственные предприятия Дагестана экспортировали по итогам первого квартала 2026 года более 11 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота, сообщили в администрации главы республики. Продукция животноводства остается ключевой для региона в ходе работы с зарубежными рынками по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Также в первом квартале республика отправила за рубеж 249 тонн баранины, 270 тонн рыбы и 21 тонну шерсти. Основными партнерами Дагестана по экспорту продуктов агропромышленного комплекса выступают Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия, Грузия, Индия, Иордания, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Ливан, ОАЭ, Таджикистан, Турция.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
