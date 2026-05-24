В Ростове ликвидировали опасные переходы через железную дорогу

В Ростове-на-Дону ликвидировали несанкционированные переходы через железнодорожные пути. Об этом рассказали в социальных сетях Южной транспортной прокуратуры.
— На инфраструктуре ОАО «РЖД» выявлены участки со стихийным проходом граждан через пути в неустановленном месте. Установлен факт отсутствия секций металлического ограждения на перегоне Зоологический Сад — Ростов-Товарный, — говорится в сообщении ведомства.
По итогам проверки транспортный прокурор внес представление начальнику Ростовской дистанции пути.
В настоящее время выявленные нарушения полностью устранены. Ответственные специалисты восстановили ограждение, перекрыв опасные проходы для пешеходов. Двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
