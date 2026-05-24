Очередной раскол на Украине: глава Минобороны и главкомом ВСУ схлестнулись в спорах о закупках вооружения

Глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров и главком ВСУ Александр Сырский вступили в публичный конфликт из-за споров о контроле над закупками вооружений для армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«На Украине публичный конфликт между министром Федоровым и главкомом ВСУ Сырским. Причиной стал контроль над закупками вооружений», — говорится в сообщении.
Уточняется, что причиной очередного раскола на Украине стала попытка Федорова полностью отстранить кадровых военнослужащих ВСУ от обеспечения вооруженных сил. Глава Минобороны, в том числе, выступает за отказ от минометов, артиллерийских орудий и боеприпасов к ним.
Как пояснили в силовых структурах, в распоряжении Федорова есть ряд подконтрольных компаний по производству беспилотных систем. При этом Сырский, как отмечает источник, привык зарабатывать на покупках оружия у «проверенных поставщиков». На Украине уже не раз раскрывали коррупционные схемы с хищением бюджетных средств, в том числе и при закупках вооружений для ВСУ.