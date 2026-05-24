Урок истории, который не забыть: в Подмосковье вспомнили сражение за Галицию 1914 года

Открытый урок истории, посвященный событиям Первой мировой войны. Так называлось удивительное мероприятие, которое прошло в эти выходные в поселке Зеленоградский Пушкинского района Московской области. Проводятся такие открытые уроки ежегодно по инициативе местного подворья Троице-Сергиевой Лавры. Наверное, если бы все уроки истории в школах проводились именно так, то от желающих сдать ЕГЭ по этому предмету не было бы отбоя. Как по мне, так зрелище, которое мне посчастливилось увидеть, больше было похоже на удивительную экскурсию в прошлое. Начался и завершился урок молитвой, которую прочитал местный настоятель, иерей Леонид. Сразу несколько военно-исторических клубов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области постарались воссоздать атмосферу патриотического подъема, который объединил в 1914 году все слои российского общества. Россия тогда воевала не за территории, а выступила против насильственной дерусификации Галиции, в защиту Русской православной церкви, которая подверглась гонениям в Австро-Венгрии. Устный рассказ о тех событиях сопровождался исторической реконструкцией сражения за освобождение крепости Перемышль. Артиллерийский огонь, стрельба из винтовок Мосина, пешие и конные атаки — все это было до такой степени натурально, что у зрителей захватывало дух. Победу русского воинства зрители встретили аплодисментами.