Жителей Советской Гавани научили запускать бизнес и считать налоги

В Советскую Гавань высадился десант краевого центра «Мой бизнес» и провёл масштабное обучение для всех, кто так или иначе связан с предпринимательством. В зале Центральной районной библиотеки имени Горького собрались действующие бизнесмены, самозанятые, те, кто только примеряется к своему делу, а также бухгалтеры. Все услуги предпринимателям оказываются в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Программу разбили на два блока. В первом участникам рассказали о региональных мерах поддержки — от финансовой помощи до возможностей, которые даёт бренд «Сделано в Хабаровском крае». Можно было задать вопросы напрямую экспертам и получить практические советы по запуску и развитию своего дела.
«Очные мероприятия в районах Хабаровского края — это не просто возможность получить актуальную информацию о мерах поддержки, но и важнейший инструмент формирования современной бизнес-культуры. Именно в живом общении предприниматели и те, кто только задумывается о собственном деле, находят единомышленников, обмениваются опытом и получают заряд мотивации», — рассказала директор краевого центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.
Второй блок посвятили профессиональному развитию бухгалтеров. Они прошли обучение по программе «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» и получили сертификаты, а также доступ к онлайн-платформе для самостоятельной учёбы. Получилось не просто семинар, а полноценный день повышения квалификации.
Такие выезды центр «Мой бизнес» практикует регулярно, и в районах их ждут. Живое общение с экспертами, разбор конкретных ситуаций и обмен опытом с коллегами дают то, чего не добудешь в интернете. А в итоге выигрывает весь регион: крепнет деловое сообщество, появляются новые проекты, растёт занятость и устойчивость местной экономики.
Получить консультацию по мерам поддержки можно по телефону 8 (4212) 34−06−46, в хабаровском офисе на улице Запарина, 51 или на сайте центра.