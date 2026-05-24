РКН заявил, что не вводил ограничений в отношении DeepSeek

Роскомнадзор не ограничивал работу китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek на территории России. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении DeepSeek, — передает РБК.
8 мая появилась информация о том, что несколько сотен российских пользователей лишились своих аккаунтов в нейросети Claude. Кроме того, россиянам стали возвращать деньги за подписку на сервис. Официально этот искусственный интеллект недоступен в России, но пользователи находили способы обхода ограничений.
16 августа 2025 года появились сообщения о том, что чат-бот с искусственным интеллектом Gemini от компании Google стал доступен в России. При переходе на сайт сервис приветствует посетителей и предлагает задать любой интересующий вопрос.
20 апреля пользователи Сети из России, США и европейских стран пожаловались на проблемы в работе нейросети ChatGPT. Они пояснили, что лишились доступа к истории переписок. Кроме того, возросло время ответа искусственного интеллекта.