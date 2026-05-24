РКН заявил, что не вводил ограничений в отношении DeepSeek

8 мая появилась информация о том, что несколько сотен российских пользователей лишились своих аккаунтов в нейросети Claude. Кроме того, россиянам стали возвращать деньги за подписку на сервис. Официально этот искусственный интеллект недоступен в России, но пользователи находили способы обхода ограничений.