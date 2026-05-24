Китайская нейросеть DeepSeek перестала работать в России

Масштабный сбой произошел в работе китайской нейросети DeepSeek на территории России. Пользователи пожаловались на ограничения доступа к платформе вечером в воскресенье, 24 мая 2026 года.
Отмечается, что россияне столкнулись с проблемами при работе с DeepSeek — чат-бот перестал открываться в России. Также была ограничена отправка сообщений в чатах нейросети.
По данным сайта DownDetector, который отслеживает сбои, за сутки от россиян поступило порядка 24 тысяч жалоб на работу платформы. Позднее пользователи начали уведомлять о восстановлении функционирования платформы. Однако часть россиян продолжает сообщать о сбоях в работе DeepSeek.
Официальных заявлений от представителей нейросети и подробностей причины ее сбоя в России пока не было. Однако Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу нейросети в России.
Ранее KP.RU сообщал, что масштабный сбой произошел в работе сервисов компании OpenAI. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при использовании нейросети, включая включая ChatGPT.