Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китайская нейросеть DeepSeek перестала работать в России

Чат-бот DeepSeek перестал работать у пользователей из России.

Источник: Комсомольская правда

Масштабный сбой произошел в работе китайской нейросети DeepSeek на территории России. Пользователи пожаловались на ограничения доступа к платформе вечером в воскресенье, 24 мая 2026 года.

Отмечается, что россияне столкнулись с проблемами при работе с DeepSeek — чат-бот перестал открываться в России. Также была ограничена отправка сообщений в чатах нейросети.

По данным сайта DownDetector, который отслеживает сбои, за сутки от россиян поступило порядка 24 тысяч жалоб на работу платформы. Позднее пользователи начали уведомлять о восстановлении функционирования платформы. Однако часть россиян продолжает сообщать о сбоях в работе DeepSeek.

Официальных заявлений от представителей нейросети и подробностей причины ее сбоя в России пока не было. Однако Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу нейросети в России.

Ранее KP.RU сообщал, что масштабный сбой произошел в работе сервисов компании OpenAI. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при использовании нейросети, включая включая ChatGPT.