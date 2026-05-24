Волгоградский ортопед — о рисках ношения шлепок и кроссовок

— Шлепки попросту не предназначены для длительного нахождения в них. Лучше всего пройтись в них 10−15 минут по пляжу — от воды до лежака. Не более того, — рассуждает врач. — Сабо, которые многие используют, как обувь для сменки, тоже не лучший вариант для ходьбы на дальние расстояния. Впрочем, если попробовать отправиться в них на внушительную дистанцию, вы и сами ощутите, как комфортная на первый взгляд обувь превращается в натирающие мозоли «колодки». Кроссовки же в свою очередь предназначены только для занятия спортом. Потренировались в них несколько часов, а после сняли и заменили либо на летние полуботинки, либо на сандалии.