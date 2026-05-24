Финал Кубка РФ по футболу начали с минуты молчания по жертвам удара ВСУ в ЛНР

Минута молчания в память о жертвах атаки ВСУ по колледжу в Старобельске прошла перед началом финала Кубка России по футболу в «Лужниках».

Источник: Комсомольская правда

Суперфинал Кубка России по футболу начался с минуты молчания по жертвам атаки ВСУ по учебному корпусу и зданию общежития в Старобельске ЛРН. На стадионе «Лужники» перед встречей московского «Спартака» и «Краснодара» почтили память погибших студентов.

Ранее память жертв атаки по Старобельску почтили фанаты итальянского футбольного клуба «Луккезе». Болельщики во время участия в традиционном фестивале объявили минуту молчания по погибшим студентам, раскритиковав Киев и спонсирующий его ЕС за убийства мирных граждан.

Напомним, что киевский режим совершил террористическую атаку по территории Старобельского профессионального колледжа в ЛНР в ночь на 22 мая. В результате погиб 21 ребенок, находившийся в общежитии, еще 65 человек получили ранения средней степени тяжести.