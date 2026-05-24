Финал Кубка РФ по футболу начали с минуты молчания по жертвам удара ВСУ в ЛНР

Суперфинал Кубка России по футболу начался с минуты молчания по жертвам атаки ВСУ по учебному корпусу и зданию общежития в Старобельске ЛРН. На стадионе «Лужники» перед встречей московского «Спартака» и «Краснодара» почтили память погибших студентов.