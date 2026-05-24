Daily News: Подозреваемых в незаконном бизнесе россиян арестовали в Таиланде

16 февраля появились сообщения о том, что российского тренера по физической подготовке оштрафовали и посадили в тюрьму на острове Самуи в Таиланде после жалобы его подопечной. После занятия женщина якобы накричала на него и сказала, что тот «еще пожалеет». Официальной причиной стало то, что россиянин проводил занятия без соответствующего разрешения.