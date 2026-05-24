Daily News: Подозреваемых в незаконном бизнесе россиян арестовали в Таиланде

На острове Пханган в Таиланде правоохранители арестовали троих россиян, которых подозревают в ведении незаконного бизнеса при использовании подставных лиц. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщил портал Daily News.
Всего суд острова Самуи выписал ордера на арест 21 иностранца, включая граждан Франции, Филиппин, Украины, Турции, Словакии, Нидерландов, Израиля, Германии и Австралии. Правоохранители изъяли документы о праве собственности на землю общей стоимостью в 200 миллионов батов (439,8 миллиона рублей — прим. «ВМ»), передает портал.
В Таиланде законодательно присутствуют ограничения на иностранное владение бизнесом. Их обход с использованием подставных лиц из числа граждан азиатской страны грозит уголовной ответственностью.
16 февраля появились сообщения о том, что российского тренера по физической подготовке оштрафовали и посадили в тюрьму на острове Самуи в Таиланде после жалобы его подопечной. После занятия женщина якобы накричала на него и сказала, что тот «еще пожалеет». Официальной причиной стало то, что россиянин проводил занятия без соответствующего разрешения.