Во Владимирской области полностью потушили пожар после атаки дронов

Во Владимирской области полностью потушили пожар, возникший после атаки беспилотников в Камешковском округе. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев в «Максе».
«Пожар из-за атаки БПЛА в Камешковском округе полностью ликвидирован», — написал губернатор.
Авдеев поблагодарил оперативные службы за «четкую и профессиональную работу».
Утром 23 мая власти региона сообщали, что после атаки беспилотников загорелся объект инфраструктуры. Площадь пожара достигла 800 кв. м. К 12:36 мск Авдеев отчитался о локализации пожара, а также ликвидации открытого горения.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше