Футболист московского футбольного клуба «Спартак» Пабло Солари в воскресенье, 24 мая, разбил Кубок России в момент, когда он фотографировался с трофеем на фоне трибуны с болельщиками.
Аргентинский полузащитник поднял кубок над головой, после чего у трофея откололась нижняя часть.
24 мая «Спартак» стал победителем суперфинала Кубка России по футболу — клуб одержал победу над клубом «Краснодар» со счетом 1:1 и 4:3 в пенальти на столичном стадионе «Лужники».
15 апреля во время церемонии награждения победителей турнира по американскому футболу среди студентов в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс сломал их кубок на две части. Он объяснил свой поступок своим нежеланием, чтобы этот трофей получила какая-либо другая футбольная команда, помимо Огайо Стейт.
19 апреля футболист московского клуба «Динамо» Рубенс Диас сломал лодыжку во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги против «Нижнего Новгорода». Полузащитник покинул поле на 64-й минуте после неудачного приземления в борьбе за мяч — его унесли на носилках.