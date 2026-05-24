Футболист «Спартака» Солари разбил Кубок России

15 апреля во время церемонии награждения победителей турнира по американскому футболу среди студентов в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс сломал их кубок на две части. Он объяснил свой поступок своим нежеланием, чтобы этот трофей получила какая-либо другая футбольная команда, помимо Огайо Стейт.