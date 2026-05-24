Футболист «Спартака» разбил Кубок России сразу после победы

Во время празднования победы в Кубке России футболист «Спартака» Пабло Солари разбил трофей. Он поднял его над головой, чтобы сфотографироваться на фоне трибуны с болельщиками. В это время с кубка слетела крышка, а потом откололось основание, сообщает корреспондент ТАСС.