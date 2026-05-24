Пять стран Североатлантического альянса отвергли предложение генерального секретаря НАТО Марка Рютте о тратах 0,25% ВВП на поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание The Sunday Telegraph.
«Они отнеслись к этой идее с не очень большим энтузиазмом», — говорится в материале.
Уточняется, что против инициативы выступили Британия, Франция, Италия, Испания и Канада. Рютте надеялся, что блок одобрит предложение в ходе саммита НАТО в Анкаре, который состоится 7−8 июля. При этом страны, которые уже оказывают поддержку киевскому режиму, одобрили инициативу генсека.
Ранее KP.RU сообщал, что Украине не хватает средств в условиях расходов на продолжение боевых действий. Как заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, один день конфликт обходится стране в 450 млн долларов.