Курортный Зеленоградск впервые принял главный полумарафон России

Зеленоградск впервые принял главный полумарафон страны «ЗаБег.РФ». На старт на променаде и улицах курорта вышли около 1500 участников, а всего в акции по всему миру приняли участие сотни тысяч бегунов.
«ЗаБег.РФ» проходит с 2017 года и объединяет любителей бега в десятках городов России. В 2026 году полумарафон одновременно стартовал в 124 городах страны — от Калининградской области до Камчатки.
В Зеленоградске участникам предложили четыре дистанции: 1 километр для детей, 5 километров для подростков, а также 10 и 21 километр для взрослых спортсменов и любителей.
