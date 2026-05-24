Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курортный Зеленоградск впервые принял главный полумарафон России

Зеленоградск впервые принял главный полумарафон страны «ЗаБег.РФ». На старт на променаде и улицах курорта вышли около 1500 участников, а всего в акции по всему миру приняли участие сотни тысяч бегунов.

18

Зеленоградск впервые принял главный полумарафон страны «ЗаБег.РФ». На старт на променаде и улицах курорта вышли около 1500 участников, а всего в акции по всему миру приняли участие сотни тысяч бегунов.

«ЗаБег.РФ» проходит с 2017 года и объединяет любителей бега в десятках городов России. В 2026 году полумарафон одновременно стартовал в 124 городах страны — от Калининградской области до Камчатки.

В Зеленоградске участникам предложили четыре дистанции: 1 километр для детей, 5 километров для подростков, а также 10 и 21 километр для взрослых спортсменов и любителей.

Ранее мы писали, что в Гусеве завершился большой турнир по боксу.