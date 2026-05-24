«Грушка» исчезла: в Волгограде закрылись 5 детских магазинов

Волгоградцы обсуждают закрытие сети магазинов с товарами для детей.

В трех торговых центрах Волгограда и Волжского магазины детских товаров сети «Грушка» опустели: товары вывезены, осталось только оборудование. Волгоградцы сообщили об этом в соцсетях и предположили, что сеть закрывается.

Между тем на онлайн-картах все пять точек по-прежнему значатся открытыми, но уже под новой вывеской — «Жили-были». Владельцы сети причины переименования не объяснили.

Известно, что в 2025 году на собственника бизнеса в арбитражный суд поступило несколько исков — в том числе от «Союзмультфильма», который потребовал компенсацию за незаконное использование персонажей советских мультфильмов.

«Союзмультфильм» массово судится с торговыми предприятиями, ИП и интернет-магазинами по всей России. Предприниматели жалуются, что суммы исков несоразмерны реальному ущербу.

Ранее сообщалось, что компания мультфильмов судится с волгоградскими предпринимателями из-за Чебурашки.