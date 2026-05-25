В небе над Омском заметили невероятное аномальное явление

В ночь на понедельник, 25 мая 2026 года, в небе над Омском заметили аномальное и невероятное оптическое явление. Вокруг луны образовался светящийся ореол, который еще называют «лунным гало».
Что примечательно, камера фотоаппарата или телефона практически не передает всей уникальности явления, так как вживую вокруг луны заметны несколько радужных колец.
Согласно открытым данным, лунное гало возникает из-за преломления света, проходящего через кристаллы льда в облаках перистого вида. Явление выглядит как светящийся диск, окружающий луну, и сменой оттенков напоминает привычную радугу.
Уникальности явлению придает тот факт, что чаще оно обычно появляется зимой.
Отмечается, что для наблюдения гало луны необходимо ясное небо с дымкой перистых облаков, иначе плотные облака, расположенные на нижних уровнях, скроют его.