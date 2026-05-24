Нижегородский пловец Олег Костин выиграл серебро в Монако

Сегодня в Монако завершился 1-й этап престижной международной серии турниров по плаванию Mare Nostrum, который проводится с 2000 года.
На дистанции 50 метров баттерфляем в заплывах на выбывание победил 21-летний уроженец Канады Илья Харун, который не так давно стал выступать за сборную США. Время двукратного бронзового призёра Олимпиады-2024 — 22,64 секунды. В финале ему уступил 34-летний нижегородец Олег Костин, удостоившйися серебра — 22,95.
Впереди пловцов 27−28 мая ждёт второй этап во французском городе Кане-ан-Руссийон.
Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.Читать дальше