Нижегородский пловец Олег Костин выиграл серебро в Монако

Награду наш земляк завовевал в баттерфляе.

Сегодня в Монако завершился 1-й этап престижной международной серии турниров по плаванию Mare Nostrum, который проводится с 2000 года.

На дистанции 50 метров баттерфляем в заплывах на выбывание победил 21-летний уроженец Канады Илья Харун, который не так давно стал выступать за сборную США. Время двукратного бронзового призёра Олимпиады-2024 — 22,64 секунды. В финале ему уступил 34-летний нижегородец Олег Костин, удостоившйися серебра — 22,95.

Впереди пловцов 27−28 мая ждёт второй этап во французском городе Кане-ан-Руссийон.

