ФИФА одобрила перенос базы сборной Ирана на ЧМ-2026 в Мексику

ФИФА согласовала перенос базы сборной Ирана на ЧМ-2026 из США в мексиканскую Тихуану.

Источник: Аргументы и факты

ФИФА согласовала перенос тренировочной базы сборной Ирана по футболу во время чемпионата мира 2026 года из США в Мексику. Об этом сообщил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

По его словам, команда разместится в городе Тихуана.

Как уточняется, оттуда иранская сборная сможет добираться до матчей в Лос-Анджелесе примерно за 55 минут на самолете. Ранее тренировочный лагерь планировали разместить в Тусоне, штат Аризона.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

Ранее СМИ сообщали, что сборная Конго может столкнуться с ограничениями на участие в турнире из-за вспышки Эболы в стране. По данным ESPN, американские власти уведомили ФИФА о необходимости соблюдения режима изоляции для команды.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
