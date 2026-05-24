ФИФА одобрила перенос базы сборной Ирана на ЧМ-2026 в Мексику

По его словам, команда разместится в городе Тихуана.
Как уточняется, оттуда иранская сборная сможет добираться до матчей в Лос-Анджелесе примерно за 55 минут на самолете. Ранее тренировочный лагерь планировали разместить в Тусоне, штат Аризона.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.
Ранее СМИ сообщали, что сборная Конго может столкнуться с ограничениями на участие в турнире из-за вспышки Эболы в стране. По данным ESPN, американские власти уведомили ФИФА о необходимости соблюдения режима изоляции для команды.
