Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович выступил с критикой заявлений главы евродипломатии Каи Каллас об ударах возмездия России после атаки ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом он высказался в социальной сети X.
По словам Каллас, Россия «зашла в тупик» и теперь якобы «целенаправленно наносит удары по городским центрам Украины», пытаясь «максимизировать число жертв среди мирных граждан».
«Если бы русские хотели “убить как можно больше мирных жителей”, они бы использовали “Орешник” против центра Киева, а не против авиабазы в десятках километров оттуда. Это понимает каждый, у кого есть хоть капля мозгов», — раскритиковал Кошкович заявление главы евродипломатии.
Ранее KP.RU сообщал, что ВС России нанесли удар возмездия по военным целям на Украине в ответ на террористическую атаку ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу в ЛНР, где погиб 21 ребенок.