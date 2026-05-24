«Это чумка, это пройдет»: Михаил Боярский оценил «Гамлет» с Юрой Борисовым

19 мая, после премьеры «Гамлета» с участием Юры Борисова, российский актер Дмитрий Певцов призвал установить контроль над теми, кто «работает вне плоскости морально-нравственных ценностей». 22 мая певец Филипп Киркоров заявил, что Певцов не может пережить успеха коллеги по всему миру, и выразил мнение, что артист «всегда был гнилым». В ответ на слова исполнителя актер заявил, что якобы не знает Киркорова и Борисова.