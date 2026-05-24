«Это чумка, это пройдет»: Михаил Боярский оценил «Гамлет» с Юрой Борисовым

Российский актер Михаил Боярский в воскресенье, 24 мая, охарактеризовал спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли словами «черти что!».
— Голые бегают, (российский актер Олег — прим. «ВМ») Басилашвили в больнице лежит после спектакля. Это чумка, это пройдет. Хорошо! Год прошел, два, три. Что с театром? Это выдох, театр живет на выдохе и вздохе, — заявил артист во время театральной гостиной «Мой путь».
Встреча с участием Михаила Боярского состоялась в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, передает Starhit.ru.
19 мая, после премьеры «Гамлета» с участием Юры Борисова, российский актер Дмитрий Певцов призвал установить контроль над теми, кто «работает вне плоскости морально-нравственных ценностей». 22 мая певец Филипп Киркоров заявил, что Певцов не может пережить успеха коллеги по всему миру, и выразил мнение, что артист «всегда был гнилым». В ответ на слова исполнителя актер заявил, что якобы не знает Киркорова и Борисова.
Позднее Филипп Киркоров обвинил Дмитрия Певцова во лжи и в лицемерии. Он отметил, что три-четыре года назад артист намеревался лишить его одного из званий.