Вратарь «Спартака» Помазун рассказал, что не заметил поломки кубка

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вратарь московского «Спартака» Илья Помазун не заметил, как был сломан Кубок России после суперфинала против «Краснодара». Об этом Помазун рассказал ТАСС.
«Спартак» обыграл «Краснодар» в серии пенальти (4:3), основное время матча закончилось со счетом 1:1. После игры аргентинский футболист красно-белых Пабло Солари сломал кубок. Помазун перед серией послематчевых 11-метровых ударов вышел на поле вместо Александра Максименко.
«Конечно, я уже был готов к серии пенальти, матч заканчивался, мне сказали, что нужно выходить. Сломанный кубок? Честно, я сфотографировался с кубком, потом через некоторое время подхожу — его уже половины нет. Так что сложно что-то сказать», — сказал Помазун.